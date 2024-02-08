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BBC

الرئيس الأوكراني: إعفاء قائد الجيش من منصبه

07:29 م الخميس 08 فبراير 2024

فلاديمير زيلينسكي

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مصراوي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، اليوم الخميس، إعفاء قائد الجيش فاليري زالوجني من منصبه.

وفيما سبق أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه بعدما قاد قوات كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وكتب عمروف عبر منصات التواصل: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته".

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني وزير الدفاع الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني

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