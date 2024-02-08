الحكومة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ 27840 منذ 7 أكتوبر

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن العدو الإسرائيلي ارتكب 2395 مجزرة حتى الآن في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أن هناك أكثر من 35 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية، موضحا أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألفا و840 بينهم 12 ألفا و150 من الأطفال وأكثر من 8 آلاف من النساء.

وتابع الإعلام الحكومي بغزة، أن الاحتلال سرق أكثر من 300 من جثامين الشهداء من المقابر وسرق أعضاء حيوية منها، موضحا أن النازحون لا يجدون الماء أو الغذاء أو الدواء والكثير منهم أصيب بأمراض معدية بسبب نقص الرعاية الطبية.

وأكمل، أن الاحتلال ألقى على قطاع غزة أكثر من 66 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين الآمنين، وسرق من منازل المواطنين ومتاجرهم أكثر من 130 مليون شيكل.

وأوضح، أننا أمام كارثة حقيقية طالت أكثر من 15 قطاعا حيويا على رأسها القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب الإسرائيلية تجاوزت 15 مليار دولار.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية.