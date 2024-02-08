الحوثيين: العدوان الأمريكي البريطاني لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية

مصراوي

قال الناطق باسم الحوثيين، إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني يمثل انتهاكا لسيادة دولة مستقلة ولن يمنع قواتنا من مواصلة مهمة الإسناد لغزة.

وأضاف الناطق، أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة، موضحا أن هذا العدوان يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

كان زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، قال اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات في غزة ويفصل المدن والبلدات عن بعضها إمعانا في المعاناة.

وأوضح الحوثي أن طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية تقوم بدور أساسي تحضيرا لاستهداف رفح جنوبي القطاع من أجل إلحاق نكبة أكبر بالنازحين والأهالي هناك.

وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على المجاهدين في قطاع غزة، مؤكدا أن المقاومين في قطاع غزة لا يزالون متماسكين للغاية وينفذون عمليات مشتركة ضد جيش الاحتلال.

وشدد الحوثي على أن عمليات فصائل المقاومة في غزة فعالة ومؤثرة في تدمير الآليات والقناصة والاشتباك من مسافة صفر، لافتا إلى أن الاحتلال بقصفه وتدميره فشل في أن يستعيد أسراه بدون صفقات تبادل وفشل في تهجير أهالي القطاع.

وأكد عبد الملك الحوثي أن الجانب الأمريكي سعى لإقناع بعض الدول العربية لتقبل تهجير الأهالي من قطاع غزة بشكل كامل، منوّها إلى أن المسار التفاوضي الحالي يؤكد ضعف الموقف الإسرائيلي الذي يحتاج لنحو 5 سنوات لتعويض خسائره.

ولفت إلى أن جبهة حزب الله في لبنان تخوض معركة مباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولها تأثير كبير في إشغاله، مؤكدا على أن جبهة اليمن ستواصل مقاومتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ونوّه عبد الملك الحوثي إلى أن العمليات البحرية التي تنفذها جبهة اليمن أثرت على وضع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن حركة السفن المرتبطة بإسرائيل تكاد تكون منعدمة بسبب العمليات البحرية التي ينفذها الحوثيون.