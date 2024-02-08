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الأمم المتحدة: تدمير الاحتلال مباني بغزة لإقامة منطقة عازلة "جريمة حرب"

05:17 م الخميس 08 فبراير 2024

تدمير الاحتلال مباني بغزة أرشيفية

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بي بي سي

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب".

وقال المفوّض فولكر تورك في بيان إن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

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BBC
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