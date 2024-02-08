بولندا تنتقد تعطيل الجمهوريين الأمريكيين لقرار منح مساعدات لأوكرانيا

وارسو - (د ب ا)

انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لتعطيلهم مشروع قرار لمنح أوكرانيا المزيد من المساعدات.

وكتب توسك باللغة الإنجليزية عبر منصة " اكس" " أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأعزاء. رونالد ريجان، الذي ساعد الملايين منا على الفوز بحريتنا واستقلالنا، يشعر بالضيق في قبره اليوم. العار عليكم" مشيرا إلى الرئيس الأمريكي ريجان الذي تولى رئاسة أمريكا من 1981 حتى 1989.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قد عرقلوا أمس الأربعاء مسودة قرار طرحه الديمقراطيون، ويدعمه الرئيس جو بايدن، من شأنه السماح بتقديم مساعدات إضافية تبلغ مليارات الدولارات لأوكرانيا .

ويعتبر ريجان، الذي توفي عام 2004، مساهما رئيسيا في إنهاء الحرب الباردة، حيث انهار الاتحاد السوفيتي بعد فترة قصيرة من تركه السلطة.