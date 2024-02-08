الجزائر تعلن تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها

مصراوي

لقي 3 عسكريين جزائريين مصرعهم، في حادث تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش على بعد 900 كيلومتر جنوبي العاصمة، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

وأوضح البيان الرئاسي أن مروحية عسكرية خرجت من القاعدة الجوية بمدينة "ورقلة" ليلة أمس الأربعاء وتحطمت بالقرب من مدينة المنيعة جنوبي العاصمة الجزائر.

وأشار البيان إلى أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل 3 عسكريين هم ضابط برتبة عقيد ومقدم ورقيب متقاعد.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التعازي لأسر الشهداء وللقوات المسلحة، بصفته رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن المروحية المحطمة روسية الصنع طراز MI 171 تابعة لقيادة القوات الجوية، موضحة أنها كانت تقوم بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، إلا أنها سقطت في تمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان العسكري إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، أصدر أمرا بفتح تحقيق في الحادث.