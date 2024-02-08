إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارتين منطقة بغرب اليمن

مصراوي

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف غربي اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها استهدفت صاروخي كروز لجماعة أنصار الله "الحوثيين" مضادين للسفن جاهزين للإطلاق بالبحر الأحمر وثالثا معدا للهجوم البري.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت، مساء أمس الأربعاء، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأعلنت شركة ميرسك للشحن، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 87% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب الاضطرابات بالبحر الأحمر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن فينسنت كليرك، إلى تواصل الضغوط على أسعار الشحن في ظل استمرار الإبحار حول أفريقيا بسبب الأزمة في البحر الأحمر

وقال كليرك إن البحرية الأمريكية أبلغت شركته بأنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة جميع السفن في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين.