البث العبرية: استقالة ضابط في الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، إن 54 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن 391 جنديا إسرائيليا أُصيبوا في حوادث دهس منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أن 2840 ضابطا وجنديا أُصيبوا منذ بدء الحرب من بينهم 1314 أصيبوا منذ بداية الهجوم البري.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن 347 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة جروح 25 منهم خطيرة.

كما أكد أن 545 ضابطا وجنديا أصيبوا في حوادث عملياتية ونيران صديقة وسوء استخدام الأسلحة والذخيرة.