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BBC

الاحتلال يعلن إصابة 545 عسكريًا بسبب سوء استخدام الأسلحة والذخيرة

02:32 م الخميس 08 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة 12 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحا أن 2840 ضابطا وجنديا أُصيبوا منذ بدء الحرب من بينهم 1314 أصيبوا منذ بداية الهجوم البري.

ولفت إلى أن 347 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة جروح 25 منهم خطيرة.

كما أكد أن 545 ضابطا وجنديا أصيبوا في حوادث عملياتية ونيران صديقة وسوء استخدام الأسلحة والذخيرة.

وقالت هيئة البث العبرية، إن 54 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن 391 جنديا إسرائيليا أُصيبوا في حوادث دهس منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة الاحتلال الإسرائيلي

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البث العبرية: استقالة ضابط في الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر

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