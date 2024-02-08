إعلان

BBC

بينهم 19 امرأة.. الاحتلال الإسرائيل يفرج عن 71 فلسطينيًا اعتقلهم من غزة

02:28 م الخميس 08 فبراير 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

غزة - (د ب أ)

أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن 71 فلسطينيًا بينهم 19 امرأة كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلهم من مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال عمليته البرية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفلسطينيين، الذين تم إخلاء سبيلهم ، وصلوا إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة خلال عمليته البرية دون الكشف عن ظروف اعتقالهم أو حتى السجون التي يتم وضعهم بها، بحسب ما أعلنت عنه مؤسسات حقوقية فلسطينية.

من جانبه اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس إسرائيل بحرمان أسرى غزة من تمثيلهم من قبل محامي الدفاع العام في إسرائيل.

وقال فارس ، في بيان صحفي ، :" في ذات الوقت يٌمنع المحامون الفلسطينيون أو الأجانب من الوصول لمعتقلي غزة في أماكن احتجازهم السرية، مما يعني أن التعامل مع الأسير الفلسطيني الذي اعتقل من القطاع بما يخص اعتقاله والتحقيق معه واحتجازه يكون وفقاً لأهواء ومزاجية ضباط المخابرات ومساعديهم"

وطالب فارس المؤسسات القضائية والقانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام ما وصفه بـ "التطرف" الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وقال "على الرغم من أننا مؤسسة فلسطينية رسمية تهتم بشؤون الأسرى وحقوقهم إلا أننا لا نعلم شيئا عن معتقلي غزة ولا عن ظروفهم الحياتية والصحية ولا حتى أماكن احتجازهم".

وحذر فارس من ارتكاب إسرائيل لمخالفات قانونية ضد المعتقلين قد تصل حد "القتل"، مشيرا إلى أن مؤسسته حصلت على شهادات من معتقلين سابقين بأنهم عوملوا بطريقة تفتقد لكل "الأسس القانونية والإنسانية".

غزة الاحتلال الإسرائيل إسرائيل فلسطين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يعلن إصابة 545 عسكريًا بسبب سوء استخدام الأسلحة والذخيرة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الدولار في السوق الموازية يسجل ارتفاعا جديدا اليوم
* موارد ضخمة من النقد الأجنبي.. مدبولي: ندرس عروضًا استثمارية في مشروعات مهمة
* زيادة المرتبات والمعاشات.. أول تحرك من الحكومة لتطبيق قرارات السيسي