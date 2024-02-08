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BBC

تركيا: توقيف 147 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش"

01:37 م الخميس 08 فبراير 2024

تركيا

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أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن السلطات التركية أوقفت 147 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش".

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية بأن يرلي قايا أشار على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إلى أنّ العملية المتزامنة شنتها قوات مكافحة الإرهاب في 33 ولاية.

ونشر وزير الداخلية مشاهد من العملية.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش ردا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات .

ومن الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا، هجوم وقع ليلة رأس السنة في عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

تركيا تنظيم داعش وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا

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