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BBC

المدّعي العام للجنائية الدولية يبدي قلقًا بالغًا إزاء الصور الآتية من غزة

12:14 م الخميس 08 فبراير 2024

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لاهاي - (ا ف ب)

أبدى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء قلقًا بالغًا إزاء الصور الآتية من غزة، حيث تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفظائع في المعارك الدائرة بينهما منذ أربعة أشهر.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، قال خان "لدينا تحقيق نشط".

وأضاف "نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة" المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

وأوضح المدّعي العام أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

هذا المحتوى من

AFP
كريم خان لاهاي غزة إسرائيل حركة حماس

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