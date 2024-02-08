البرهان: الجيش السوداني والشعب في خندق واحد لاستئصال المليشيا المتمردة

الخرطوم - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان أن "القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها" .

وأشار البرهان، في بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس، إلى "التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين".

ووفق البيان ، قام البرهان بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان مساء أمس الأربعاء وكان في استقباله الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام.

وتلقى البرهان تنويراً عن سير العمليات من قيادة المتحركات كما تفقد بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين .

وحسب البيان: "تأتي هذه الزيارة ضمن جولات البرهان التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض حرب الكرامة في جبهات عدة" .

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على ستة ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.