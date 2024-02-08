ثوران بركاني يضرب آيسلندا مجددا

ريكيافيك - (د ب ا)

بدأ ثوران بركاني مجددا في آيسلندا بالقرب من بلدة متضررة بالفعل ومقصد " بلو لاجون " السياحي الشهير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه ثالث مرة خلال الأشهر الماضية تتدفق فيها الحمم من التصدعات على الأرض في شبه جزيرة ريكجانيس، على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من العاصمة.

وبدأ الثوران الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي شمال شرق بلو لاجون، وفقا لمكتب الأرصاد في آيسلندا.

ويشار إلى أن بركان شبه جزيرة ريكجانيس كان خامدا لنحو 800 عام حتى بدء النشاط الزلزالي خلال عام 2020.