أدى لانقطاع الكهرباء في أستراليا.. انفجار شمسي أثر على المجال المغناطيسي للأرض

(مصراوي)

أدى انفجار شمسي إلى انقطاع التيار الكهربائي قرب أستراليا وجنوب آسيا، وانتشرت تقارير عن تعطل الراديو وأجهزة البحارة.

وبحسب "ديلي ميل" فقد أطلق انفجار شمسي جسيمات نشطة بلغت سرعتها 900 ألف ميل في الساعة عبر الفضاء، ووصلت العاصفة الشمسية إلى الأرض يوم الثلاثاء الماضي.

ويُظهر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA أن هناك فرصة بنسبة 45% لحدوث المزيد من انقطاع الاتصالات في الأيام المقبلة.

وعن التقارير التي تفيد بتعطل الراديو وأجهزة البحارة، الفيزيائية الدكتورة تاميثا سكوف لـ ديلي ميل البريطانية إن الشمس أطلقت قذفًا كتليًا إكليليًا، وهي عبارة عن سحب كبيرة من البلازما والمجال المغناطيسي تندلع من الشمس، يمكن أن تسبب انقطاعات في موجات الراديو.

وأوضح الفيزيائيون أن الانفجار تمثل في توهج من الفئة M، والذي يمكن أن يسبب انقطاعات راديوية صغيرة (R1) إلى متوسطة (R2) على الجانب النهاري من الأرض.

ويؤثر الحدث على الترددات المستخدمة في اتصالات الطيران ومحطات التوقيت الحكومية ومحطات الطقس وراديو الهواة، وغيرها.