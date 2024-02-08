بعد إدانته بتلقي رشاوى.. حكم بالإعدام على رئيس مصرف صيني

مصراوي

أصدرت محكمة صينية، حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق لمصرف " تشاينا ميرشنت بانك" الصيني، تيان هويو، كخطوة ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد بالقطاع المالي.

وكانت المحكمة وجّهت لرئيس المصرف الصيني، تهما بتلقي رشاوى، إلى جانب التعسف في استخدام سلطته وتسريب معلومات سرية على مدار عقود.

وبالرغم من ذلك، فإن الحكم بالإعدام الذي أصدرته المحكمة ضد هويو، عادة ما يخفف إلى السجن مدى الحياة بعدما يقضي عامين في محبسه.

وبدأ الرئيس الصيني "شي جين بينج" منذ توليه الحكم قبل 10 سنوات، حملة واسعة لمكافحة الفساد في بلاده، وهو ما يفسّره معارضوه على أنه سياسة تساعده على التخلص من خصومه السياسيين.

وفي ديسمبر الماضي أوقفت السلطات الصينية، النائب السابق لرئيس مصرف "تشاينا ديفيلوبمنت بنك" للاشتباه في تقاضي رشاوى، بينما حُكم على مسؤول تنفيذي كبير في البنك نفسه بالسجن لـ 20 عاما في ذات التهمة.

كذلك ألقت الشرطة القبض على الرئيس السابق للمجموعة المصرفية الصينية "إيفرابرايت"؛ في شبهات فساد ورشاوى.هنا