إسرائيل تلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا

(مصراوي)

صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قررت إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".

يأتي هذا بعد اتهام الاحتلال الإسرائيلي للوكالة بتورط بعض موظفيها في أحداث طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر الذي شنت فيه حركة حماس هجومًا غير مسبوقًا على قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي أثرت خلاله الأسرى الذين يدور حولهم الجدل حاليًا.

وكانت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى لا يقل عددهم عن 12 دولة قد علقوا تمويلهم للأونروا على خلفية الاتهامات السابقة، والتي قامت الأونروا على إثرها بطرد عدد من موظفيها وفتح تحقيقًا لكشف ملابسات اتهامات إسرائيل للوكالة.

وقبل اتهامها فإن إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة تتهم الأونروا في كل مناسبة بدعم حركة حماس داعية إلى تفكيكها.