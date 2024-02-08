الاحتلال يعلن مقتل ضابط صف متأثرًا بإصابته في ديسمبر الماضي بغزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل ضابط صف متأثرا بجراح أصيب بها في شهر ديسمبر الماضي خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 564 منذ 7 أكتوبر 2023

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، أمس الأول الثلاثاء، مقتل نائب قائد الكتيبة 601 في معارك شمال قطاع غزة اليوم.

وأوضحت القناة 13 العبرية، أن القائد القتيل هو الرائد ديفيد شاكوري، من رحوفوت جنوبي العاصمة تل أبيب.

وأشارت إلى أن الضابط صاحب الـ 30 عاما هو نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401 في فيلق الهندسة القتالية.