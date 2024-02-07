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BBC

الأمن العراقي يغلق المنطقة الخضراء في بغداد بعد اغتيال قائد بكتائب حزب الله

11:20 م الأربعاء 07 فبراير 2024

القوات الأمنية العراقية أرشيفية

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القاهرة- مصراوي

أغلقت القوات الأمنية العراقية المنطقة الخضراء في بغداد بعد الغارة الأمريكية التي استهدفت سيارة في منطقة المشتل، ونتج عنها استشهاد قيادي في كتائب حزب الله.

ومن جانبها أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية، شرع بالتحقيق في حادث استهداف سيارة ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد اليوم عند الساعة 21:35.

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، أدى هذا الاستهداف إلى احتراق السيارة واستشهاد من بداخلها ، وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره .

وأعلن مصدر أمني في كتائب حزب الله، استشهاد القائد في الحزب أبو باقر الساعدي والذي كان من أعمدة المقاومة في العراق، إثر الاستهداف الأمريكي شرق بغداد.

وحسب كتائب حزب الله فإن أبو باقر الساعدي، كان ناشطًا مقاومًا ذا ارتباطاتٍ واسعة في المقاومة الإسلامية في العراق.

ويعد "الساعدي" أرفع مسؤول عراقي تغتاله الولايات المتحدة منذ اغتيال أبو مهدي المهندس.

أعلنت مصادر أمنية عراقية، أن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسيما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية، فقد سقط نحو ٣ قتلى في قصف استهدف سيارة شرقي العاصمة بغداد من قبل طائرة مسيرة أمريكية.

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