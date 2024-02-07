مسؤول أمريكي: قواتنا شنت اليوم ضربة في العراق

مصراوي

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة في العراق، وفق ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".

وأعلنت مصادر أمنية عراقية، أن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية، فقد سقط نحو 3 قتلى في قصف استهدف سيارة شرقي العاصمة بغداد من قبل طائرة مسيرة أمريكية.

وبحسب الإعلام العراقي، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين من القادة الذين كانوا في السيارة، هما أبو باقر الساعدي و الحاج أركان العلياوي، القياديان في حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هناك سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد.

وحسبما أعلنت رويترز، فإن سيارات الإسعاف ومعها سيارات الشرطة هرعت باتجاه منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد، حيث سمع دوي الانفجارات.

وأشار شهود عيان في حديثهم لمصراوي، إلى أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة أثناء سيرها على الطريق في العاصمة العراقية بغداد، وحتى اللحظة لا يعرف هوية قائدها.

ونقلا عن مصدر أمني عراقي، فإن القصف استهدف سيارة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل.