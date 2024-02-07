كتائب حزب الله تعلن اغتيال مهندس صواريخ المقاومة بمسيرة أمريكية في بغداد

القاهرة- مصراوي

أعلن مصدر أمني في كتائب حزب الله، استشهاد القائد في الحزب أبو باقر الساعدي والذي كان من أعمدة المقاومة في العراق، إثر الاستهداف الأمريكي شرق بغداد.

وحسب كتائب حزب الله فإن أبو باقر الساعدي، كان ناشطًا مقاومًا ذا ارتباطاتٍ واسعة في المقاومة الإسلامية في العراق.

ويعد "الساعدي" أرفع مسؤول عراقي تغتاله الولايات المتحدة منذ اغتيال أبو مهدي المهندس.

أعلنت مصادر أمنية عراقية، أن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسيما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية، فقد سقط نحو ٣ قتلى في قصف استهدف سيارة شرقي العاصمة بغداد من قبل طائرة مسيرة أمريكية.

وفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين من القادة الذين كانوا في السيارة، هما أبو باقر الساعدي و الحاج أركان العلياوي، القياديان في كتائب حزب الله العراقي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هناك سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد.

وحسبما أعلنت رويترز، فإن سيارات الإسعاف ومعها سيارات الشرطة هرعت باتجاه منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد، حيث سمع دوي الانفجارات.

ووفقا لشهود عيان في حديثهم لمصراوي، فإن طائرة مسيرة استهدفت سيارة أثناء سيرها على الطريق في العاصمة العراقية بغداد، وحتى اللحظة لا يعرف هوية قائدها.

ونقلا عن مصدر أمني عراقي، فإن القصف استهدف سيارة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل.