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BBC

طائرة مسيرة أمريكية تستهدف سيارة بداخلها قادة بحزب الله في بغداد

09:29 م الأربعاء 07 فبراير 2024

طائرة مسيرة أمريكية تستهدف سيارة بداخلها قادة بحزب

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القاهرة- مصراوي

أعلنت مصادر أمنية عراقية، أن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسيما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية، فقد سقط نحو ٣ قتلى في قصف استهدف سيارة شرقي العاصمة بغداد من قبل طائرة مسيرة أمريكية.

وفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين من القادة الذين كانوا في السيارة، هما أبو باقر الساعدي و الحاج أركان العلياوي، القياديان في حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هناك سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد.

وحسبما أعلنت رويترز، فإن سيارات الإسعاف ومعها سيارات الشرطة هرعت باتجاه منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد، حيث سمع دوي الانفجارات.

صورة 1 بغداد

ووفقا لشهود عيان في حديثهم لمصراوي، فإن طائرة مسيرة استهدفت سيارة أثناء سيرها على الطريق في العاصمة العراقية بغداد، وحتى اللحظة لا يعرف هوية قائدها.

ونقلا عن مصدر أمني عراقي، فإن القصف استهدف سيارة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل.

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انفجارات ضخمة في بغداد بغداد طائرة مسيرة أمريكية العراق أبو باقر الساعدي الحاج أركان العلياوي حزب الله اللبناني

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