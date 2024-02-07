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BBC

وسائل إعلام حوثية: غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة اليمنية

09:03 م الأربعاء 07 فبراير 2024

غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة أرشيفي

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مصراوي

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأربعاء، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وكان المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد عبد السلام قال في وقت سابق، إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق أي هدف بل يزيد من مآزقهم في المنطقة.

وأكد عبد السلام أن قدرات الحوثيين العسكرية ليس من السهل تدميرها وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية، موضحا أن قرار الجماعة بمساندة غزة ثابت ولن يتأثر بأي اعتداء.

غارات أمريكية بريطانية محافظة الحديدة اليمنية جماعة أنصار الله الحوثيين

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