الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تتمركز أمام مستشفى الأمل بخانيونس وتطلق النار عليه مباشرة

مصراوي

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتمركز أمام مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة وتطلق النار بشكل مباشر على المبنى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال، أمس الثلاثاء، إن 30 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب الاستهدافات المتكررة ونفاذ الوقود والإمدادات اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، إن 10 آلاف مريض بالسرطان في قطاع غزة محرومون من الحصول على الأدوية والعلاج، في ظل استمرار القصف ونفاد الإمدادات الطبية، ووصول النظام الصحي إلى حافة الانهيار.

وأشارت المنظمة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى أن المستشفى الوحيد في غزة المتخصص في علاج مرضى السرطان، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، توقف عن العمل منذ الأول من نوفمبر الماضي بعد نفاد الوقود وتعرضه لأضرار جسيمة بسبب الغارات الجوية.