نتنياهو: دخول الحد الأدنى من المساعدات لغزة كان شرطًا أساسيا لاستمرار الحرب

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم التزموا بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي خلال كلمة له الأربعاء: "يجب تدمير كل كتائب حماس والاستمرار في تطهير المنطقة فوق الأرض وتحتها

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "القضاء على حماس وضمان نزع السلاح في غزة مطلبان يتوافق عليهما غالبية شعبنا، و لا مكان في غزة سيظل منيعا على الجيش، و غير مقبول بقاء أكثر من 100 ألف من سكان الشمال لاجئين".

وأشار نتنياهو: "سنتحدث عن التحضيرات لشهر رمضان قريبا، كما أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين أمر خطير جدا، و سنطلب من الأجهزة الأمنية إعطاء إجابات بخصوص مستوى الخطورة في غلاف غزة".