بعد تحذيرات من عواصف.. اختفاء مروحية عسكرية أمريكية تقل 5 جنود

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قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن طواقم البحث والإنقاذ في الجيش الأمريكي تعمل للعثور على طاقم مروحية كانت تقل 5 جنود من ولاية نيفادا إلى كاليفورنيا، بعدما تم الإبلاغ عن تأخرها في الوصول في وقت باكر من اليوم تزامنا مع العواصف التي ضربت الولاية المتوجهين إليها.

وأوضح مسؤولون عسكريون أن الجنود في مشاة البحرية كانوا على متن طائرة مروحية حلّقت من قاعدة "كريش" الجوية شمال غربي لاس فيجاس، بعدما انتهوا من تدريبات، وانقطعت أخبارهم خلال عودتهم إلى محطة "ميرامار" الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في سان دييجو.

وأشارت البحرية الأمريكية في بيان، إلى أن الجنود الـ 5 هم من العاملين في سرب المروحيات البحرية الثقيلة 361، ومجموعة الطائرات البحرية 16 وجناح الطائرات البحرية الثالث في ميرامار.

وكشفت الوكالة الأمريكية أنه تم إخطار الشرطة في مقاطعة سان دييجو في تمام الساعة 1 صباحا، باختفاء المروحية، موضحة أنه تمت مشاهدتها آخر مرة فوق منطقة "باين فالي" الجبلية بالقرب من غابة "كليفلاند" الوطنية، وفق مسؤول أمني.

من جانبه، لفت سلاح مشاة البحرية الامريكية إلى أن الجيش ينسق عمليات البحث والإنقاذ مع شرطة سان دييجو.