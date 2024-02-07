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BBC

إذاعة الاحتلال: الجيش يطالب بتمديد الخدمة العسكرية برفع سن الاحتياط إلى 45 سنة

07:25 م الأربعاء 07 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط.

من جهتها أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الجيش يطالب بسن قانون لتمديد الخدمة العسكرية إلى 3 سنوات ورفع سن الاحتياط إلى 45.

وعلّق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجادور ليبرمان على القرار قائلا إن نشر مشروع قانون التجنيد رسالة تقسم الشعب وتضر بالجنود والأمن القومي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مشروع قانون التجنيد

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