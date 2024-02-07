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فيديو| المقاومة تنشر مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي غربي غزة

07:19 م الأربعاء 07 فبراير 2024

قنص جندي إسرائيلي غربي غزة أرشيفية

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مصراوي

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي وإسقاطه قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة.

وقال كتائب القسام إنها قصفت تجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف هاون، بالإضافة إلى استهداف دبابة من نوع ميركافا 4 بقذيفة تاندوم غرب حي الصبرة في مدينة غزة.

كذلك أشارت القسام إلى أنها تمكنت بالاشتراك مع فصائل سرايا القدس من استهداف قوة خاصة من 10 جنود إسرائيليين تحصنت داخل منزل غربي مدينة خان يونس، موضحة أن الاستهداف تم بقذيفتين مضادتين للأفراد.

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