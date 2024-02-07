استشهاد مدير شرطة رفح الفلسطينية بقصف استهدف سيارته خلال تأمين شاحنات المساعدات

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، باستشهاد مدير الشرطة الخاصة بمدينة رفح مجدي عبد العال إثر استهداف الاحتلال لسيارته في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادرها.

وأوضحت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، أن مجدي عبد العال، مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام بجهاز الشرطة؛ استشهد جرّاء قصف الاحتلال لسيارته خلال مهمة تأمين شاحنات المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في غزة، أمس الثلاثاء، إن 6 أشخاص كانوا يحرسون شاحنة مساعدات استشهدوا في قصف إسرائيلي على شمال رفح جنوبي القطاع.