مسؤولة أممية: إسرائيل لم تحترم القانون الدولي وسُمح لها بانتهاكه منذ 1967

مصراوي

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن المدنيين يُقتلون يوميا في قطاع غزة وهذا مصدر قلق للأمم المتحدة.

وأشارت ألبانيز في تصريحات لقناة "الجزيرة" إلى أن إسرائيل تجاهلت أمر محكمة العدل بوقف قتل المدنيين، مؤكدة أن الاحتلال لم تطبق قرار المحكمة بشأن غزة.

وأوضحت ألبانيز أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات لمنع الإبادة في غزة، لافتة إلى أن الصادم هو أن دولا أعضاء بمحكمة العدل الدولية هاجموا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكدت ألبانيز أن هناك إمكانية قوية للمجتمع الدولي لوقف المذابح الجارية في قطاع غزة، موضحة أنه يمكن للدول التي تتعامل مع إسرائيل تجاريا وقف هذا التعامل للضغط عليها.

وشددت ألبانيز على أن إسرائيل لم تحترم أبدا القانون الدولي بل وتم السماح لها بأن تنتهك القانون منذ عام 1967، منوّهة إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس أعمال تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وكشفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية عن أن الكارثة قد حلت بالفعل في غزة وأن الشهود الوحيدين هناك هم الموظفون الدوليون، مشددة على أن المجاعة التي يعانيها سكان القطاع لا نظير لها في العالم كله.

ولفتت ألبانيز إلى أنه كلما تأخرت المساعدات وتأخر وقف إطلاق النار ازداد عدد الشهداء في قطاع غزة.