فيديو| جندي إسرائيلي يصور إعلانًا بجانب جثث الفلسطينيين في غزة

مصراوي

نشر أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعلانا لـ "محل حلاقة" خاص به، قام بتصويره إلى جانب عدد من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم إعدامهم في غزة.

وأرفق الجندي الإسرائيلي الفيديو بأغنية عبرية تضع الفلسطينيين في مقارنة مع الحيوانات و"الأمالك"، وفق موقع "المونيتور" الأمريكي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه، وصفوا الفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم شعب "أمالك التوراتي"، وهو شعب ينظرون إليه بأكمله كعدو يلزم تدميره.