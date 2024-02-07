مسؤول إسرائيلي: بعض مطالب حماس حول صفقة تبادل الأسرى لا يمكن تلبيتها

بي بي سي

نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن بعض المطالب التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشأن اتفاق لتبادل الأسرى لا يمكن تلبيتها.

كما ذكرت القناة، عن مسؤول كبير -رفض الكشف عن اسمه- أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كلياً أو ستطلب شروطاً بديلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدرس رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح بيان لمكتب نتنياهو أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس"، مشيراً إلى أن المسؤولين المعنيون بالمفاوضات، يجرون الآن "تقييماً بتمعّن" لتفاصيل رد حماس.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، إن هناك بعض التحركات إزاء اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، إضافة إلى وقف القتال في غزة.