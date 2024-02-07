إعلان

BBC

الأمم المتحدة: أطراف الصراع السوداني وافقوا على عقد اجتماع بشأن المساعدات الإنسانية

04:52 م الأربعاء 07 فبراير 2024

منظمة الأمم المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الخرطوم - (ا ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث للصحفيين "خلال الأسبوعين الماضيين، أجريت اتصالات مع القائدين العسكريين" قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "للوفاء بالتزامهما" بشأن إيصال المساعدات.

وأشار إلى أنه تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريبًا، حوالى 25 مليون شخص، للمساعدة.

وأكد أن "كلا منهما قال نعم وأعرب عن سعادته بالحضور" مضيفًا: "لكنني انتظر تأكيد موعد ومكان" الاجتماع، مشيرًا إلى أن الطرفين "اقترحا القدوم إلى سويسرا".

وأشار جريفيث إلى أن ما يشغله ليس مكان الاجتماع ولكن أن يناقش الطرفان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال "افتراضي" اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ومنذ 15 أبريل، يدور قتال في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن.

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها بحاجة إلى 4,1 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية للسكان في السودان الذي يشهد حربًا أهلية، وللاجئين منهم في الدول المجاورة.

هذا المحتوى من

AFP
الأمم المتحدة الصراع السوداني المساعدات الإنسانية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)
عاجل - الرئيس السيسي يقرر زيادة رواتب الموظفين 1200 جنيه شهريا.. في هذا الموعد
عاجل - قرارات مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين يتم تنفيذها الشهر المقبل.. (أكبر حزمة اجتماعية)
التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو