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BBC

بلينكن يلتقي نتنياهو في إسرائيل لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار

04:33 م الأربعاء 07 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، لإجراء الجولة الأخيرة من المحادثات، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في حرب غزة واتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمريكية أن بلينكن التقى أولا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس اليوم الأربعاء.

كان بلينكن زار القاهرة ضمن جولته الشرق أوسطية.

ومصر هى المحطة الثانية في جولة بلينكن التي استهلها أمس الأول الاثنين بزيارة السعودية.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد اجتماعا مساء أمس الأول الاثنين، مع الوزير بلينكن ناقشا خلاله" الجهود المبذولة لاستقرار الأمن في المنطقة".

وتعد جولة الوزير بلينكن هي الخامسة للشرق الأوسط منذ الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتشارك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قطر ومصر، في الوساطة للتوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس.

نتنياهو بلينكن إسرائيل تل أبيب

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