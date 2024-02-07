القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 6 صواريخ أمس على سفينتين تجاريتين

واشنطن - (بي بي سي)

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) أن المتمردين اليمنيين الحوثيين أطلقوا ستة صواريخ الثلاثاء على سفينتين تجاريتين، ما تسبّب بأضرار بسيطة في إحداهما.

وكان الحوثيون أعلنوا الثلاثاء تنفيذ "عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة والأخرى استهدفت سفينة بريطانية مشيرين الى "إصابات دقيقة ومباشرة".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان صدر فجر الأربعاء "أطلق مقاتلون حوثيون مدعومون من إيران ستة صواريخ من مناطق في اليمن يسيطرون عليها في اتجاه البحر الأحمر وخليج عدن".

وأوضح أن ثلاثة صواريخ استهدفت "ستار ناسيا"، وهي سفينة يونانية ترفع علم جزر مارشال، بحسب الجيش الأميركي.