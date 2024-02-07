جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في معارك غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا عن وفاة جندي من قوات الاحتياط متأثرا بإصابته في معارك شمال قطاع غزة في 17 في ديسمبر الماضي.

وأشير إلي أن رتبته رقيب أول احتياط ويدعى حنان دروري عمره 26 عامًا، كان يخدم في الصفوف الأمامية في لواء المظليين الاحتياطي 551.

وقال مجلس مستوطنة بنيامين إنه توفي متأثرًا بعدوى فطرية حادة لاحقة أصيب بها بعد إصابته في غزة.

ويرتفع بذلك عدد الخسائر داخل صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 227 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في غزة قبل نحو 4 أشهر.