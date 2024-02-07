إعلان

BBC

بلينكن: ندرس رد حماس حاليًا

03:43 م الأربعاء 07 فبراير 2024

أنتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تدرس رد حماس حاليًا بعدما تلقت ردودًا من جميع الأطراف، حسبما ذكرت "العربية".

وقال، بلينكن، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط هي الخامسة منذ اندلاع الحرب في غزة، إن بلاده تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات اللازمة لمن هم في أمَسِّ الحاجة إليها.

أفادت مصادر بأن حركة حماس وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل ، وفق ما أوردته قناة الجزيرة القطرية اليوم الأربعاء .

ونقلت القناة عن المصادر قولها إن رد حماس على مقترح إطار التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء تضمن أن تستمر كل مرحلة 45 يوما وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

أنتوني بلينكن حركة حماس الحرب في غزة إعادة الإعمار طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات
وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد صراع مع المرض
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو
إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار