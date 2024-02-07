الصحة الفلسطينية: 11 ألف جريح ومريض بحاجة عاجلة لمغادرة القطاع

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في منشور عبر موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "استطعنا تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة ولكننا بحاجة الى وصول الإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها".

وأشار المتحدث إلى أن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة وكأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم.