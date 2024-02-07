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BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:03 م الأربعاء 07 فبراير 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في نابلس والخليل وطولكرم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على بيت لحم والقدس ورام الله.

وحسب الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو ستة آلاف و420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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