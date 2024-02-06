أبرزهم السنوار ومحمد الضيف.. كندا تفرض عقوبات على بعض قادة فصائل المقاومة

مصراوي

أعلنت كندا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إذ تتهمهم بالوقوف وراء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وقبل أسبوعين فرضت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات جديدة على 5 أشخاص بزعم تمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

واستهدفت العقوبات الكندية 11 شخصا من بينهم القيادي البارز يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" محمد الضيف، إلى جانب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان لها، إن بلادها تدين الهجوم "الإرهابي" الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، بالإضافة إلى "معاملتها غير المقبولة للأسرى واستخدامها الشنيع للعنف الجنسي".