استشهاد مدير المركز الفلسطيني للإعلام بعد استهداف منزله في غزة



وكالات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 123 صحفياً، بعد استشهاد مدير المركز الفلسطيني للإعلام بالقطاع الصحفي رزق الغرابلي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى 123 صحفياً، وذلك بعد استشهاد الصحفي رزق الغرابلي، مدير المركز الفلسطيني للإعلام في القطاع.

وقال المكتب في بيان له الثلاثاء إن الصحفي رزق الغرابلي، استشهد جراء الاستهداف والقصف المتواصل من الاحتلال لمنازل المواطنين على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.