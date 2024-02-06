الزهايمر مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته".. نجل بن غفير يسخر من بايدن
مصراوي
نشر "شوفائيل" نجل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تغريدة على حسابة الشخصي بمنصة "إكس"، يسخر فيها من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأرفق نجل بن غفير تغريدته التي تطرق فيها إلى التوعية بمرض الزهايمر، بصورة بايدن، قائلا: "الزهايمر مرض خطير يضعف آداء الشخص وقدرته".
ولكن لم يمر وقت طويل قبل أن يقوم "شوفائيل" بحذف تغريدته، واستبدلها باعتذار مرفق بالصورة نفسها، كما قام والده إيتمار بن عفير بالاعتذار كذلك إلى الرئيس بايدن.
שובאל בני, אהוב לי מכל. אבל הלילה הוא עשה טעות חמורה בציוץ שאני מסתייג ממנו עמוקות.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 6, 2024
ארצות הברית של אמריקה היא ידידתנו הגדולה והנשיא ביידן הוא ידיד ישראל. גם אם יש לי מחלוקת עם התנהלותו, אין שום מקום חלילה לסגנון מזלזל.
כבוד לבריות זה א׳ ב׳, כך אני מחנך את ילדיי.
מתנצל על דברי…
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وجّه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قائلا: " بايدن منشغل بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة عوضا عن تقديم الدعم الكامل لنا، لو كان ترامب في السلطة لكان الموقف الأمريكي مختلفا بشكل كام".
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