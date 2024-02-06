حماس: نتنياهو يحاول إيهام الجميع أنه حقق أو سيحقق نصرًا للحفاظ على حكومته

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من القضايا في اتفاق الإطار لم تكن واضحة وغامضة ولذلك استغرق الحركة وقتا للرد عليها.

وأكد حمد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إيهام الجميع أنه حقق أو سيحقق نصرا للحفاظ على ائتلافه الحكومي.

وأوضح حمد أن حماس لديها توجه للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لافتا إلى أن الحركة طلبت ضمانات دولية لتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل.

ونوّه حمد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيرى في وقف إطلاق النار هزيمة له وتفكيكا للائتلاف الحكومي.