وزير الخارجية يستقبل مرشح مصر لمنصب مدير عام "اليونسكو"

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قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني مُرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات حملة الترشيح المصري، ورئاسة وزارة الخارجية لمجموعة العمل الوطنية المُشكّلة لمتابعة الترشيح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد استعراض الموقف الراهن لحملة الترشيح وآفاقها حتى موعد الانتخابات المقررة في الربع الأخير من 2025 في مقر منظمة "اليونسكو" في باريس.

هذا، وقد حرص السيد وزير الخارجية على الاستماع إلى عرض من الدكتور العناني لنتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الدول الأعضاء بالمنظمة، وآخرها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وفرنسا، أخذا في الاعتبار اعتماد الترشيح المصري ترشيحاً للمجموعة العربية، من قبل المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. كما تم التباحث حول أبرز المحطات المنتظرة في حملة الترشيح خلال الشهور المقبلة.