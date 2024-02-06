تحقيق أولي للبنتاجون: لم يكن بالقاعدة الأردنية نظام دفاعي قادر على إسقاط المسيرة

مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاعدة "البرج 22" في الأردن، وأسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين، لم يتم اكتشافها بسبب أن الموقع لم يكن يحتوي على نظام دفاع جوى "قادر على إسقاطها"، وفق تقييم أولي للجيش الأمريكي عن الهجوم.

وأوضح مسؤول دفاعي للصحيفة الامريكية، أن الطائرة التي قامت بالهجوم لم يتم اكتشافها بسبب التحليق على ارتفاع منخفض، مضيفا أن قاعدة "البرج 22" لم تكن مجهزة بأنظمة يمكنها تدمير التهديدات الجوية من هذا النوع، وبدلا من ذلك تم تزويدها بأنظمة حرب إلكترونية مصممة لتعطيلها أو التشويش عليها.

وأكد مسؤول أمريكي آخر أن الطائرة حلقت على ارتفاع منخفض بحيث لا تتمكن أجهزة الرادار من رصدها، بينما يشد كلا المسؤولين على أن التقييمات يمكن أن تتغير مع تكشف المزيد عن الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج الأولية للتحقيق، تتعارض مع الرواية السابقة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والتي تقول فيها إن الدفاعات الجوية الأمريكية أخطأت في اعتبار الطائرة التي قامت بالهجوم بأنها مسيّرة أمريكية عائدة إلى القاعدة في ذات الوقت.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن القيادة المركزية الأمريكية "السنتكوم"، رفضت التعليق على إذا ما كانت على علم بالدفاعات الجوية المحدودة في القاعدة التي تضم قوات أمريكية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، إن القيادة المركزية تواصل مراجعة الهجوم على القاعدة، موضحة أنه "لأسباب أمنية تتعلق بالعمليات، لن نناقش إجراءات محددة لحماية القوة أو تغييرات محتملة في الموقف"، مضيفة "ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، نحن ملتزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خدمة قواتنا في طريق الأذى".

وتعرضت قاعدة "البرج 22" على الحدود الأردنية السورية والتي تضم قوات أمريكية، لهجوم بطائرة مسيرة الأحد قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.

بينما ردّت الولايات المتحدة الجمعة الماضية، بضربات انتقامية على عدد من المواقع التابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا.