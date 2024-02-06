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BBC

رئيس أركان الاحتلال: ننوي إجراء تحقيقات معمقة بشأن أداء الجيش في 7 أكتوبر

07:41 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

هارتسي هاليفي

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مصراوي

نقلت هيئة البث العبرية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، تصريحات يقول فيها إنه ينوي إجراء تحقيقات معمقة بشأن أداء الجيش في 7 أكتوبر.

وأوضح هاليفي أن التحقيق لم يبدأ حتى الآن في هجمات 7 أكتوبر بسبب الحرب "الضارية" في غزة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت، إن مراقب الدولة متنيامو إنجلمان أبلغ وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت نيته إجراء مراجعة تفصيلية لقضايا متعلقة بالحرب مع سريان الحرب وليس بعدها.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إنجلمان قال إنه ملزم بإجراء تحقيق شامل على المستويات الحكومية والعسكرية قبل الهجوم وأثناءه وبعده.

فيما انتقد وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، بسبب إصراره على إجراء تحقيق حول هجوم حماس في 7 أكتوبر، مما أدى إلى نشر التوترات الظاهرة بشأن التحقيقات خلال اجتماع مغلق عقد يوم الخميس 4 يناير.

وقال هاليفي لمجلس الوزراء الأمني في اجتماع سابق، إن الجيش سيشكل لجنة للتحقيق في المشاكل الاستخباراتية والعملياتية، وأثار ذلك موجة من الانتقادات من بعض كبار الوزراء.

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