المبعوث الأمريكي لليمن: ما يقوم به الحوثيون يقوض جهود السلام ويضر بالقضية الفلسطينية

مصراوي

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، اليوم الثلاثاء، إن ما تعتقده الولايات المتحدة هو أن إيران تدفع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

وأشار ليندركينج إلى أن ما يقوم به الحوثيون يقوض جهود السلام ويضر بالقضية الفلسطينية، كما يزيد من الضغط والتوتر في المنطقة ويصعب من وصول المساعدات الإنسانية لليمن.

وأكد ليندركينج أم هناك حاجة إلى تخفيض حقيقي للتصعيد في البحر الأحمر والمنطقة وهذا ما يعمل عليه الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولفت المبعوث الأمريكي الخاص لليمن إلى أن إيران ستجد نفسها معزولة لأن هناك التزاما جديا بوقف هجمات الحوثيين.