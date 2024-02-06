إسبانيا: أوقفنا جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر



مصراوي

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ أن 27 ألف فلسطينيا استشهدوا في الحرب.

وقال ألباريس في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن بلاده دعت لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين، مناشدا جميع الأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.

ولفت ألباريس إلى أن مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف، مؤكدا ان بلاده تريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع إسرائيل، داعيا لمؤتمر سلام يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين ويفضي لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن العاصمة مدريد أوقفت منذ 7 أكتوبر جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده لا تريد لرقعة العنف في المنطقة أن تتوسع، مشددا على ضرورة فعل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

كذلك أعرب ألباريس عن تقديره للجهود القطرية في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسبانيا تدعم مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار وترفض هجمات الحوثيين. في المنطقة

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن السابع من أكتوبر جعل بلاده تدرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني.