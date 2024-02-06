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BBC

الاحتلال يعلن إصابة 2828 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب بغزة

03:35 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال، إصابة 2828 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد من استهدافها لتحشدات الاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفيما سبق دمرت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع "D9” بعبوة "شواظ" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل

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