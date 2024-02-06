الاحتلال يعلن إصابة 2828 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الحرب بغزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 عسكريين في معارك قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال، إصابة 2828 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد من استهدافها لتحشدات الاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون.

دك كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/lUEk2naSmN — عبدالوهاب ابونواس (@abunawas2022) February 6, 2024

وفيما سبق دمرت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع "D9” بعبوة "شواظ" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.