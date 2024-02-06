الولايات المتحدة تواجه اتهامات بـ"صب الزيت على النار" داخل مجلس الأمن

بي بي سي

دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، "جميع الأطراف" إلى الحيلولة دون تصعيد التوتّرات في الشرق الأوسط، حاثة على مواصلة "التعاون الحثيث لمنع مزيد من التصعيد وتفاقم التوترات التي تقوّض السلم والأمن الإقليميين".

وكررت المسؤولة الأممية خلال جلسة لمجلس الأمن، الدعوة التي وجّهها الأمين العام إلى جميع الأطراف إلى "الابتعاد عن حافة الهاوية وأن يأخذوا في الاعتبار التكلفة البشرية والاقتصادية التي لا تحتمل لأي نزاع إقليمي محتمل".

وخلال ذات الجلسة، اتهمت الصين وروسيا، الولايات المتّحدة بـ"صبّ الزيت على النار" بعد الضربات التي شنّتها على أهداف في سوريا والعراق، ردّاً على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين خلال هجوم على قاعدة أميركية في الأردن.